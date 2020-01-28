В Баку отметят юбилей Хейраддина Годжи

28 января 2020 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку пройдет мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею писателя-драматурга, Президентского стипендиата Хейраддина Годжи, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Музыкально-художественный вечер состоится в 19.00 29 января.

На мероприятии будут продемонстрированы отрывки из спектаклей, поставленных по произведениям писателя, будет рассказано о его жизненном и творческом пути. Также вниманию гостей вечера будут представлены интересные музыкальные номера.

Отметим, что Хейраддин Годжа является членом Союза писателей Азербайджана. В 1995-2000 годы - депутат Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, с декабря 1997 года по март 2003 года занимал должность консула Азербайджана в Стамбуле (Турция).

(Автор: Джани Бабаева )

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