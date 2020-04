Британская певица Марианна Фейтфулл заразилась коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Британская певица Марианна Фейтфулл госпитализирована в одну из больниц Лондона с положительным тестом на коронавирус, сообщает Trend Life со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что 73-летняя певица обратилась в медицинское учреждение после нескольких дней самоизоляции.

Марианна Ивлин Фейтфулл (Marianne Evelyn Faithfull) — британская певица, музыкант и актриса. Фейтфулл стала известна ещё в 1960-х годах в Европе и США как поп-певица. Начала музыкальную карьеру в 1964 году с песни "As Tears Go By" группы Rolling Stones. В 1979 году, после примерно десятилетнего перерыва, возобновила музыкальную деятельность, выпустив альбом Broken English. Следующим поворотным моментом в музыкальной карьере стал альбом Strange Weather (1987 год). В 1990-х годах работала с молодыми музыкантами и коллективами, среди которых Metallica. Как актриса она снималась во многих фильмах.