Смягчение карантина не означает, что мы избавились от этой эпидемии - председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики

БАКУ /Trend Life/ - В нашей стране своевременно были приняты все необходимые меры, что помогло избежать широкого распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане, сказала в понедельник Trend Life депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Азербайджана Ульвия Гамзаева.

"Благодаря усилиям правительства Азербайджана, выигранное время и ресурсы были направлены на то, чтобы усилить способность общества противостоять этой эпидемии. Но общественность должна понимать, что смягчение карантина не означает, что мы полностью избавились от этой напасти. Все, как законопослушные граждане должны и впредь соблюдать карантинный режим, придерживаться всех мер предосторожности, чтобы не было второй волны пандемии", - сказала Гамзаева.

По ее словам, в текущей ситуации тяжелое бремя возложено на врачей, и соблюдая карантинный режим, каждый из нас может облегчить их труд.

"Врачи все свои силы тратят на борьбу с вирусом, трудятся не покладая рук, спасая жизни больных. Знаю, как им сейчас нелегко, многие не могут пойти к себе домой, встретиться со своими родственниками. Я благодарна всем медицинским работникам за их труд, за то, что они стойко справляются со своей миссией", - добавила она.

Ульвия Гамзаева отметила, что Союз художников Нахчыванской Автономной Республики в период карантинного режима продолжает свою деятельность, только сейчас в формате-онлайн.

"Союз художников Нахчыванской Автономной Республики не прерывал свою деятельность во время карантина, работу продолжаем в удаленном режиме. Проводим онлайн-выставки, художники готовят видеоматериалы, призывая общественность оставаться дома и заниматься саморазвитием. Союз провел международный онлайн-конкурс детского рисунка. Наши художники на самоизоляции пишут картины, и думаю, что в будущем мы организуем прекрасные экспозиции. На данный момент мы проводим конкурс "Картина в моем доме", его цель привлечь внимание к творчеству азербайджанских художников, чтобы люди приобретали картины. Каждый участник конкурса снимает видеоролик, в котором рассказывает о произведении, находящемся в его доме. Еще один проект, который реализуется - посвящен мастерам кисти Нахчывана. Участники, снимая интересные видеоролики, рассказывают о творчестве мастеров кисти и созданных ими произведениях", - сказала заслуженный художник Азербайджана.

Гамзаева рассказала, что в период самоизоляции завершила работу над картиной "Человечество".

"Конечно, изменился привычный режим работы, но у меня появилось больше времени, которое я посвящаю своей дочери, общению с семьей, пишу новые картины. Вот закончила большую картину "Человечество", над которой трудилась два месяца, она тоже отражает нашу сегодняшнюю ситуацию с эпидемией. Знаю, что многие художники в период самоизоляции активно пишут картины, среди них - Ирина Эльдарова, Айдан Салахова, Ашраф Гейбатов, Мир Азер Абдуллаев, Вугар Али и многие другие. После пандемии нас ждут очень интересные экспозиции", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)