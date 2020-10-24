Легендарная турецкая певица выразила слова поддержки Азербайджану

БАКУ /Trend Life/ - Легендарная турецкая певица и актриса Ажда Пеккан опубликовала на своей странице Instagram пост в поддержку Азербайджана, сообщает Trend Life.

Как отмечает звезда турецкого шоу-бизнеса, она решительно осуждает ракетный обстрел азербайджанских братьев посреди ночи. Певица выразила слова поддержки азербайджанским военнослужащим, которые освобождают родную землю от оккупантов. "Хотим, чтобы азербайджанцы знали - Турция всегда рядом. Желаю мира...", - написала Пеккан.

Отметим, что с начала армянской провокации погибли 65 мирных жителей Азербайджана, включая 18 женщин и 10 детей.

(Автор: Джани Бабаева)