Заслуженная артистка Азербайджана Кюбра Алиева прошла первый этап вакцинации от COVID-19

Социум 19 февраля 2021 13:08 (UTC+04:00)
Заслуженная артистка Азербайджана Кюбра Алиева прошла первый этап вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Кюбра Алиева прошла первый этап вакцинации от COVID-19. Об этом Trend Lİfe сказала сама актриса.

По словам Кюбры Алиевой, она получила первую дозу вакцины в минувший понедельник.

"Чувствую себя хорошо, нет ни головных болей, ни температуры, ни других симптомов..." - отметила она.

Актриса также рассказала, что ранее перенесла небольшую операцию.

"Благодарна всем, кто звонит и интересуется состоянием моего здоровья. Прошу, чтобы никто не беспокоился за меня, со мной все хорошо. Я перенесла ранее небольшую операцию, но сейчас уже нахожусь дома…" - добавила она.

71-летняя актриса отметила, что государство всячески заботится о здоровье своих граждан и в страну доставлена вакцина от COVID-19.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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