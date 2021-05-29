Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира - народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова

БАКУ /Trend Life/ - Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира, к такому выводу мы пришли после ознакомления с генеральным планом города, сказала сегодня Trend Life солистка Государственного театра оперы и балета, народная артистка, исполнительница мугама и народных песен, уроженка Агдама Назакет Теймурова, которая приняла участие в церемонии, посвященной восстановлению города, с участием общественности, представителей культуры и науки.

В День Республики - 28 мая Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам.

Один из крупных городов Карабахского региона - Агдам был основан в XVIII веке у восточного подножия Карабахского хребта. Здесь создатель Карабахского ханства Панахали хан в первой половине XVIII века построил для себя Дворец (Имарет) из белого камня, в честь которого и был назван Агдам, что переводится как "белый дом". В 1828 году получил статус города. Агдамский район был своеобразным центром культурных и исторических памятников не только Азербайджана, но и всего Закавказья. Здесь находились средневековые памятники истории и культуры, мавзолеи, мечети, храмы, гробницы с VI по XIX века. В Агдаме был расположен известный на весь бывший СССР единственный Музей хлеба, где имелись экспонаты, относившиеся к античности и средневековью. Важной частью музыкального наследия Агдама является традиционная школа мугама, взрастившая именитых исполнителей. Здесь также находились Агдамский чайный дом и стадион "Имарат", где играл футбольный клуб "Карабах". Как известно, с 23 июля 1993 года Агдам находился под оккупацией армянских ВС и фактически стал городом-призраком, агрессорами все было разрушено до основания. Город был освобожден от оккупации 20 ноября 2020 года.

Назакет Теймурова родилась в селе Алимедедли Агдамского района, там прошли ее детские и юношеские годы.

"Мы очень счастливые люди, что спустя много лет вернулись на родную землю. Годами мы смотрели в сторону оккупированной родной земли и мечтали о скорейшем возвращении. И наконец настал этот самый счастливый день! Знаменательным является тот факт, что именно в День Республики произошло это историческое событие – торжественная церемония, посвященная восстановлению города. Это будет не только восстановление, но и возрождение новой жизни полностью разрушенного армянскими агрессорами города. Генеральный план показал то, каким будет этот немыслимо потрясающий город с использованием самых передовых технологий строительства и информационно-коммуникационных технологий. Здесь будут также созданы Музей оккупации и Музей Победы, что очень важно для будущих поколений, нашей истории. Не только Агдам, весь освобождённый Карабахский регион станет зоной "зеленой энергии", во всех городах будет применена концепция "умный город". От имени всех карабахцев выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за эти счастливые дни, склоняем головы перед шехидами, гордимся нашими героями, бившимися за каждую пядь родной земли. Победа добыта кровью наших доблестных воинов и дорога каждому из нас. День, когда я вновь ступила на родную землю, стал самым счастливым в моей жизни, я вновь почувствовала ее родную энергетику, возвращение к истокам", - сказала ханенде

Одним из интересных моментов встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с общественностью стало импровизированное исполнение мугама "Карабах шикестеси" народными артистами Назакет Теймуровой, Мансумом Ибрагимовым и заслуженным артистом Тайяром Байрамовым. Одно дело исполнить его со сцены, другое - непосредственно во время беседы с главой государства.

"Всю свою творческую жизнь старалась пропагандировать и развивать наше древнее национальное искусство мугам, достойно представлять его на международной арене, прославлять Азербайджан и нашу священную землю Карабах во всем мире. Для нас было большой честью исполнить "Карабах шикестеси" в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это было незапланированное исполнение, оно шло от нашей души, мы и волновались, и гордились, и радовались, эмоции переполняли наши сердца. Этого не передать словами! Пусть Азербайджан всегда процветает, мира и счастья нашему народу!" - сказала Назакет Теймурова.

(Автор: Вугар Иманов)