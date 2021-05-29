Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира - народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова

Социум 29 мая 2021 18:43 (UTC+04:00)
Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира - народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова

БАКУ /Trend Life/ - Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира, к такому выводу мы пришли после ознакомления с генеральным планом города, сказала сегодня Trend Life солистка Государственного театра оперы и балета, народная артистка, исполнительница мугама и народных песен, уроженка Агдама Назакет Теймурова, которая приняла участие в церемонии, посвященной восстановлению города, с участием общественности, представителей культуры и науки.

В День Республики - 28 мая Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам.

Один из крупных городов Карабахского региона - Агдам был основан в XVIII веке у восточного подножия Карабахского хребта. Здесь создатель Карабахского ханства Панахали хан в первой половине XVIII века построил для себя Дворец (Имарет) из белого камня, в честь которого и был назван Агдам, что переводится как "белый дом". В 1828 году получил статус города. Агдамский район был своеобразным центром культурных и исторических памятников не только Азербайджана, но и всего Закавказья. Здесь находились средневековые памятники истории и культуры, мавзолеи, мечети, храмы, гробницы с VI по XIX века. В Агдаме был расположен известный на весь бывший СССР единственный Музей хлеба, где имелись экспонаты, относившиеся к античности и средневековью. Важной частью музыкального наследия Агдама является традиционная школа мугама, взрастившая именитых исполнителей. Здесь также находились Агдамский чайный дом и стадион "Имарат", где играл футбольный клуб "Карабах". Как известно, с 23 июля 1993 года Агдам находился под оккупацией армянских ВС и фактически стал городом-призраком, агрессорами все было разрушено до основания. Город был освобожден от оккупации 20 ноября 2020 года.

Назакет Теймурова родилась в селе Алимедедли Агдамского района, там прошли ее детские и юношеские годы.

"Мы очень счастливые люди, что спустя много лет вернулись на родную землю. Годами мы смотрели в сторону оккупированной родной земли и мечтали о скорейшем возвращении. И наконец настал этот самый счастливый день! Знаменательным является тот факт, что именно в День Республики произошло это историческое событие – торжественная церемония, посвященная восстановлению города. Это будет не только восстановление, но и возрождение новой жизни полностью разрушенного армянскими агрессорами города. Генеральный план показал то, каким будет этот немыслимо потрясающий город с использованием самых передовых технологий строительства и информационно-коммуникационных технологий. Здесь будут также созданы Музей оккупации и Музей Победы, что очень важно для будущих поколений, нашей истории. Не только Агдам, весь освобождённый Карабахский регион станет зоной "зеленой энергии", во всех городах будет применена концепция "умный город". От имени всех карабахцев выражаю искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за эти счастливые дни, склоняем головы перед шехидами, гордимся нашими героями, бившимися за каждую пядь родной земли. Победа добыта кровью наших доблестных воинов и дорога каждому из нас. День, когда я вновь ступила на родную землю, стал самым счастливым в моей жизни, я вновь почувствовала ее родную энергетику, возвращение к истокам", - сказала ханенде

Одним из интересных моментов встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с общественностью стало импровизированное исполнение мугама "Карабах шикестеси" народными артистами Назакет Теймуровой, Мансумом Ибрагимовым и заслуженным артистом Тайяром Байрамовым. Одно дело исполнить его со сцены, другое - непосредственно во время беседы с главой государства.

"Всю свою творческую жизнь старалась пропагандировать и развивать наше древнее национальное искусство мугам, достойно представлять его на международной арене, прославлять Азербайджан и нашу священную землю Карабах во всем мире. Для нас было большой честью исполнить "Карабах шикестеси" в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это было незапланированное исполнение, оно шло от нашей души, мы и волновались, и гордились, и радовались, эмоции переполняли наши сердца. Этого не передать словами! Пусть Азербайджан всегда процветает, мира и счастья нашему народу!" - сказала Назакет Теймурова.

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В России выявили 9 289 заразившихся коронавирусом за сутки
В России выявили 9 289 заразившихся коронавирусом за сутки
Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва
Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва
Турецкий порт Алиага перевалил более 19 млн тонн грузов
Турецкий порт Алиага перевалил более 19 млн тонн грузов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджанцы России представили клип на турецком языке – с флагами Азербайджана, Турции и России (ВИДЕО) Звёздный мир 19:26
В Майами семь человек получили ранения при стрельбе на улице США 19:15
Лучшие моменты заключительного дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 18:45
Агдам станет одним из самых прекрасных городов мира - народная артистка Азербайджана Назакет Теймурова Социум 18:43
В Баку состоялась торжественная церемония закрытия 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 18:21
В ближайшее время на ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт Экономика 17:55
Команда Азербайджана заняла первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО) Общество 17:37
Золотую медаль ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди групп завоевала команда Румынии (ФОТО) Общество 17:36
Начался официальный визит генпрокурора Верховного суда Турции в Азербайджан Политика 17:09
Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, проникших на его территорию и убивших 4 человек после прекращения военных действий – Али Асадов Политика 17:01
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:45
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин и смешанных пар (ФОТО) Общество 16:36
В Азербайджане выявлено 164 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 419 человек Политика 16:36
Азербайджанские военнослужащие продолжают активно участвовать в международных поисково-спасательных учениях в Турции (ФОТО) Политика 16:20
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли представители Италии (ФОТО) Общество 16:19
Будут исследованы рудные месторождения "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" - Распоряжение Политика 15:59
Спортсмен из Испании завоевал "золото" на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе (ФОТО) Общество 15:46
В Азербайджане выделены средства на улучшение орошения посевных площадей - Распоряжение Политика 15:22
В Баку стартовал заключительный день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 15:21
Утверждение Генплана освобожденного Агдама является началом созидательных работ - депутат Экономика 15:12
Состоялся обмен мнениями по реализации финансового плана SOCAR на 2021 год (ФОТО) Энергетика 14:49
Нидерланды вносят вклад в пакет помощи ЕС Грузии - посольство Бизнес 14:46
В России выявили 9 289 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 14:36
Минфин Азербайджана выставит на торги гособлигации на 50 млн манатов Финансы 14:34
Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва Европа 14:33
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 14:32
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медицинских материалов Тендеры 14:29
В Иране за сутки от коронавируса скончались 173 человека Общество 14:27
Турецкий порт Алиага перевалил более 19 млн тонн грузов Турция 14:27
Консорциум «Хазар» объявил в Туркменистане тендер на приобретение стройматериалов Тендеры 14:19
Международный банк Азербайджана приобретет лицензии на ПО компании IBM Тендеры 14:18
Здание штаб-квартиры СЕ в Страсбурге подсвечено в цвета азербайджанского флага (ФОТО) Политика 14:16
Порты Турции перевалили почти 8,5 млн тонн грузов из США Турция 14:13
В Баку строится наземная станция метро (Эксклюзив) Экономика 14:12
Туркменский госконцерн обнародовал объем буровых работ Энергетика 13:52
В Нахчыване стая волков напала на людей (ФОТО) Происшествия 13:49
Бакметрополитен о новой станции "8 Ноября" Общество 13:45
Турецкий порт Амбарли принял более 1 тыс. судов Турция 13:42
В Туркменистане строят тепличный комплекс для выращивания экзотических деревьев Бизнес 13:35
Два бакинских поселка соединит линия метро Общество 13:33
Для бесперебойного электроснабжения новой станции бакинского метро "8 Ноября" в эксплуатацию введена подстанция - ЗАО (ФОТО) Общество 13:32
В Баку появится новый автобусный маршрут Общество 13:31
В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 13:04
Израиль сократил импорт автомобилей из Турции Турция 12:55
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 12:51
Новая волна COVID-19 может утроить показатель 2020 г. по числу краж конфиденциальной информации ИКТ 12:40
Кадры уничтожения средств ПВО Армении в ходе Отечественной войны (ВИДЕО) Политика 12:38
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла Общество 12:36
Организован чартерный рейс из Туркменистана в Россию Транспорт 12:27
Новая станция метро "8 Ноября" в Баку будет введена в эксплуатацию 31 мая (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:18
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 12:16
Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана – турецкий фотограф Политика 12:14
Турция в январе - апреле увеличила экспорт в тюркоязычные страны почти наполовину Турция 12:03
Зарубежные блогеры посетят освобожденные территории Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:01
Туркменистан нарастил импорт турецкой химпродукции Турция 11:53
Узбекистан - одно из наиболее привлекательных направлений для трудовых мигрантов из Турции Турция 11:50
Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю Энергетика 11:48
Рад возможности посетить освобожденные от оккупации районы Азербайджана - пакистанский журналист Политика 11:46
В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод Строительство 11:45
В Зангиланском районе открылась новая воинская часть Погранслужбы Азербайджана (ФОТО) Политика 11:34
В Агдамском и Ходжавендском районах открылись новые воинские части ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:25
Туркменистан и ЕС обсудили процесс модернизации Договора "Энергетической хартии" Бизнес 11:20
Канада окажет Палестине гуманитарную помощь в размере $20,6 млн Другие страны 11:08
Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов Россия 11:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции метро "8 Ноября" (ФОТО) Политика 10:59
В Испании в порту опрокинулось судно Европа 10:56
В Киеве прошел грандиозный концерт "Диалог дружбы: Украина – Азербайджан" (ФОТО) Культура 10:56
Международную Группу банковского надзора возглавит Грузия Грузия 10:52
Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе - депутат Милли Меджлиса Политика 10:48
Финтех, гейминг, умный дом: «Лаборатория Касперского» ищет стартапы сразу по трём направлениям ИКТ 10:41
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики (ФОТО) Политика 10:33
На этой неделе манат подешевел к евро и российскому рублю (ОБЗОР) Финансы 10:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО) Политика 10:30
Франция призывает к демаркации армяно-азербайджанской границы путем переговоров Политика 10:11
В Пакистане девять человек погибли в аварии Другие страны 09:25
Азербайджан на победном пути развития: 2010-2020 годы (ВИДЕО) Политика 09:22
Президент Ильхам Алиев о причинах, которые сделали войну неизбежной Политика 09:19
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 09:16
Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление Политика 09:15
Узбекская компания объявила тендер на строительство лаборатории Тендеры 09:13
Аэропорт в Узбекистане закупит средство наземного обеспечения Тендеры 09:12
Президент Ильхам Алиев: Вся Карабахская зона станет зоной «зеленой энергии», все города будут построены на основе концепции «умный город» Политика 09:11
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 09:10
Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени, поднял белый флаг Политика 09:07
Армения не хочет определения границ с Азербайджаном, ей нужны провокации - Игорь Коротченко Политика 09:02
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку (ВИДЕО) Общество 09:01
США прорабатывают с Японией варианты размещения элементов ПРО Другие страны 08:48
80% жителей Китая будут привиты к концу 2021 года Другие страны 08:29
Стоимость не нефтяного экспорта Ирана за первых два месяца года выросла на 48 процентов Экономика 08:12
1 688 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:12
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 08:11
Президент Колумбии направил дополнительные войска для борьбы с беспорядками Другие страны 07:47
Объем онлайн-сделок на Хайнане за январь - апрель вырос на 16%, до $12,5 млрд Бизнес 07:25
Власти США запросили $750 млн на ликвидацию уязвимостей после кибератаки на SolarWinds ИКТ 06:52
В Нидерландах с 5 июня откроют рестораны, музеи и кинотеатры Европа 06:30
Вашингтон и Лондон призвали ВОЗ вернуться в КНР искать источник COVID-19 США 06:07
Футбольный клуб "Интер Майами" оштрафовали на $2 млн из-за трансфера Матюиди Спорт 05:46
Глава Пентагона обсудил с израильским министром укрепление режима перемирия с Палестиной США 05:25
Пользователи сообщили о сбоях в работе Netflix ИКТ 05:06
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Другие страны 04:51
Все новости