Известный композитор Вагиф Герайзаде заразился коронавирусом
БАКУ /Trend Life/ - Известный композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Вагиф Герайзаде заразился коронавирусом, сообщает Trend Life.
Говоря о состоянии своего здоровья, Герайзаде отметил, что чувствует себя нормально.
"Прохожу лечение в домашних условиях. Нет ничего серьезного…", - добавил он.
Отметим, что Вагиф Герайзаде сыграл большую роль в становлении таких исполнителей азербайджанской эстрады, как народные артистки Бриллиант Дадашева, Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Ройа Айхан и многих других.
Его ученики - целая плеяда современных певцов азербайджанской эстрады. Вагиф Герайзаде также известен как автор ряда инструментальных джазовых композиций.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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