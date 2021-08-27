Известный композитор Вагиф Герайзаде заразился коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Известный композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Вагиф Герайзаде заразился коронавирусом, сообщает Trend Life.

Говоря о состоянии своего здоровья, Герайзаде отметил, что чувствует себя нормально.

"Прохожу лечение в домашних условиях. Нет ничего серьезного…", - добавил он.

Отметим, что Вагиф Герайзаде сыграл большую роль в становлении таких исполнителей азербайджанской эстрады, как народные артистки Бриллиант Дадашева, Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Ройа Айхан и многих других.

Его ученики - целая плеяда современных певцов азербайджанской эстрады. Вагиф Герайзаде также известен как автор ряда инструментальных джазовых композиций.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)