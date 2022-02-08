В Баку прошла церемония награждения премиями Gold Member и Silver Member (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Hotel Fairmont Baku прошла церемония награждения премиями Gold Member и Silver Member, которые были вручены партнерам бизнес-клуба Networking Azerbaijan, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие бизнесмены и представители государственных структур, которым была представлена возможность для налаживания, развития и расширения деловых связей.

Основатель Networking Azerbaijan Орхан Гаджиев поделился планами бизнес-клуба на будущее и отметил, что социально-экономическое развитие страны непосредственно связано с успехами в предпринимательской деятельности, реализацией различных бизнес-проектов, претворением в жизнь новых креативных и инновационных идей.

Предприниматели обсудили последние тенденции и новшества в мире бизнеса, а также поделились мнениями и опытом решения проблем и задач в постпандемийный период. Этот вечер, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в комфортной обстановке.

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(Автор: Вугар Иманов)