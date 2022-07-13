В Баку состоялось открытие офиса продаж Sea Breeze Resort & Residences - AGALAROV Real Estate (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие офиса продаж Sea Breeze Resort & Residences – агентства по недвижимости AGALAROV Real Estate, сообщает Trend Life. В мероприятии принял участие бизнесмен, девелопер, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

В 2005 году в самом живописном месте Каспийского побережья - пригородном бакинском поселке Нардаран Эмин Агаларов начал реализацию крупномасштабного проекта Sea Breeze, учитывая большой потенциал туристического, культурного и делового центра страны. А все началось со строительства пятизвездочного отеля с прилегающим пляжем. Ныне Sea Breeze Resort & Residences стал самостоятельной географической точкой Каспия с огромной территорией и мощной инфраструктурой, известной не только азербайджанцам, но и жителям других стран благодаря международному музыкальному фестивалю "ЖАРА", привлекательному инвестиционному потенциалу, любимому центру отдыха и жизни.

Sea Breeze Resort & Residences - это премиальный прибрежный поселок с европейским уровнем инфраструктуры, впечатляющей морской акваторией, массой развлечений и услуг, отвечающих любым потребностям. Более 100 резиденций, таунхаусов и вилл, сотни апартаментов, открытые бассейны, рестораны и бары, спортивные, оздоровительные, развлекательные и торговые комплексы, детские городки, специализированная школа Landau, медицинский центр MediClub. На территории продолжается активная реализация инфраструктурных проектов. Общие инвестиции в грандиозный урбанистический и туристический комплекс за эти годы составили один миллиард долларов.

Директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Resort & Residences Аяз Тагиев отметил, что инфраструктурный проект развивается с каждым днем.

"В Sea Breeze Resort & Residences у нас есть офис продаж, а главная цель открытия агентства по недвижимости AGALAROV Real Estate в центре Баку (улица Узеира Гаджибейли, 51) заключается в том, чтобы стать ближе к нашим клиентам. Это сделано по многочисленным просьбам наших клиентов, чтобы сократить дорогу в Sea Breeze и в самом городе получить все необходимую информацию, ознакомиться с презентациями различных видов недвижимости для последующего приобретения. На сегодняшний день мы реализуем 140 га территории Sea Breeze – это более 15 проектов по недвижимости, свыше 300 тысяч квадратных метров. Весь проект Sea Breeze рассчитан на 300 га. Мы предлагаем три типа недвижимости – полностью "под ключ", с отделкой и "под маяк", то есть без ремонта. Но даже тем, кто приобретает "под маяк", мы предлагаем свои услуги по индивидуальному дизайну. Спектр предлагаемой недвижимости - от 40 квадратных метров апартаментов по типу отельного номера до двух тысяч квадратных метров частного сектора. Также в нашем офисе будет шоурум, где клиенты смогут подобрать определенный тип материала для своей квартиры. А в формате виртуальной реальности будет представлена будущая квартира клиента, то есть каждый сможет ознакомиться с тем, как будет выглядеть его недвижимость после предложенного дизайна и ремонта. Отметим, что владельцы недвижимости в Sea Breeze также обращаются за помощью для сдачи в аренду или перепродажи", - сказал Аяз Тагиев.

По его словам, в Sea Breeze Resort & Residences с сентября будет действовать детский сад, открыт арт-центр, детский аквапарк и медицинский центр, а в ближайшее время будет начато строительство торгового центра, бизнес-центров, кинотеатра.

"Все делается для того, чтобы наши резиденты рассматривали поселок не только для летнего отдыха, но и постоянного места жительства. Более того, в связи с открытием AGALAROV Real Estate мы совместно с Международным банком Азербайджана предложим очень выгодные условия для ипотеки. Это будут одни из самых лучших условий, предложенных на рынке недвижимости. Мы также продолжаем развивать пляжную инфраструктуру - большое количество ресторанов, баров, клубов. На территории уже представлено 14 открытых бассейнов, то есть каждый проект имеет свой личный бассейн, которым могут пользоваться только резиденты Sea Breeze, а другая часть предназначена для общественного пользования. Наша главная задача, чтобы клиент, обратившийся в наш офис, имел несколько вариантов для приобретения недвижимости. Естественно, что цены в зависимости от представленного проекта также различные, есть широкий спектр. Резидентами Sea Breeze Resort & Residences могут стать не только жители Азербайджана, но и иностранные граждане, приобретающие недвижимость для жизни здесь. Причем с каждым годом иностранных граждан становится все больше и больше, что говорит о привлекательности нашей страны и проекта Sea Breeze", - добавил Аяз Тагиев.

План строительства Sea Breeze Resort & Residences рассчитан до 2030 года с населением в 100 тысяч человек. На данный момент число резидентов составляет около восьми тысяч. Эмин Агаларов отметил, что еще одной важной целью проекта является забота об экологии и окружающей среде Каспийского моря и побережья. Около 15 процентов территории занимают зеленые насаждения - ели, пальмы, сосны, оливковые деревья, кипарисы и другая растительность, и их площадь будет расширена.

"С детских лет жизни в Нардаране я открывал окно и видел лучезарное Каспийское море. И весь Sea Breeze концептуально построен так, чтобы каждый наш житель видел море, чтобы каждому было комфортно жить в этом городке. Когда бываю в Баку, всегда общаюсь с нашими резидентами и учитываю их мнение при реализации проектов. Сегодня мы также анонсируем ипотеку от шести процентов, что является очень выгодным для приобретения недвижимости в Sea Breeze. Речь идет о новом комплексе Park Residences из 10 зданий в 135 тысяч квадратных метров. Очень важна экологическая составляющая, и в ближайшие пять лет планируем посадить около пяти миллионов растений и деревьев. Территория под строительные проекты составляет 300 га, а пляжная зона - 120 га, которые обслуживаются и очищаются, создаются велосипедные дорожки и бульвары, ведутся активные инфраструктурные процессы. Это очень большая работа, которая требует больших инвестиций. Я верю, что Sea Breeze станет курортом мирового масштаба. Уже сегодня к нам обращаются инвесторы из Израиля, Катара, России, Казахстана, США и Канады, которые очень заинтересованы в тесном плодотворном сотрудничестве. Sea Breeze – это не только место для отдыха и жизни, но и для прибыльных инвестиций", - отметил Эмин Агаларов.

Напомним, что в фонде недвижимости Sea Breeze Resort & Residences - комплекс апартаментов из четырех зданий Lighthouse, пятиэтажная резиденция Grand Hotel, Park Residences на 300 квартир, White Villas из 90 вилл, комплекс из 10 зданий Polo Residences, отель Cube Hotel, White Hotel на 90 апартаментов, трехэтажные таунхаусы и малоквартирные комплексы бутикового формата, для торжественных и праздничных мероприятий - Sea Breeze Event Hall и т.д. Таким образом, грандиозный проект Sea Breeze задает новые международные стандарты качества, здесь создано уникальное пространство для жизни и отдыха, выгодного инвестирования в недвижимость.