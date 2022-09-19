В Центре технологий Лютфи Заде прошла презентация Innovation Management and TRIZ Institute (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре технологий Лютфи Заде прошла корпоративная презентация деятельности института Innovation Management and TRIZ Institute (IMTI), сообщает Trend Life.

Председатель правления IMTI, профессор Али Кутван рассказал о деятельности института. Было отмечено, что последние десятилетия ярко продемонстрировали научно-практическую значимость инновационного развития как важнейшего фактора экономического роста национальных экономик и всех хозяйствующих субъектов. Главная задача инновационного менеджмента - управление процессами разработки и внедрения инноваций на любом уровне посредством их качественного и количественного изменения в результате применения адекватных методов организации и управления, обеспечивающих единство науки, техники, производства и потребления, т.е. удовлетворение общественных потребностей в инновационном продукте.

Исполнительный директор института Натиг Алиев рассказал участникам о деятельности института в области продвижения специального направления теории, ТРИЗ-педагогики, и об успехах образовательных учреждений республики на международном конкурсе по изобретательству "Кубок ТРИЗ", который проводится международной организацией TRIZ Developers Summit. Бакинский европейский лицей дважды завоевывал гран-при этого весомого в мире изобретательства творческого состязания среди молодежи.

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) создана изобретателем, писателем-фантастом, бакинцем Генрихом Альтшуллером. Работа над ТРИЗом была начата Альтшуллером еще в 1946 году. ТРИЗ - набор методов решения и усовершенствования технических задач и систем, с помощью нахождения и решения технических противоречий.Идея ТРИЗ заключается в том, что разные технические задачи являются техническими противоречиями, которые могут быть решены одними и теми же методами. Основу ТРИЗа составляют 40 общих изобретательских приёмов, 76 стандартных шаблонов решений и несколько других идей. ТРИЗ уже долгие годы широко применяется в таких корпорациях как Samsung, Boeing, Pfizer, Procter&Gamble и т.д. Можно сказать, что ТРИЗ - это бренд в области инноваций Азербайджана.

Заслуженный изобретатель СССР, академик Российской академии естественных наук Фахраддин Габибов выразил пожелания дальнейшего развития инновационной деятельности института и представил ряд содержательных рекомендаций.

Заведующий отделом инноваций, обучения, публикаций Центра экспертизы патентов и товарных знаков Государственного агентства интеллектуальной мобственности, академик Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности Айдын Гусейнов отметил важность стимулирования творческого мышления с младшего возраста и предложил проводить просветительскую работу в этом направлении. На обсуждение с его стороны были также представлены вопросы авторства инновационных разработок.

Заместитель директора Бакинского европейского лицея Рая Алиярзаде представила участникам встречи краткую информацию о деятельности STEAM центра лицея и предложила в дальнейшем обсудить возможность внедрения образовательных практик ТРИЗ в этом направлении.

Преподаватель кафедры авиационной безопасности, председатель Клуба ТРИЗ Национальной академии авиации Саида Ахмедова рассказала о важности преподавания теории ТРИЗ как предмета в деятельности гражданской авиации и пригласила учащихся в академию для ознакомления с творческой деятельностью студентов.

Координатор инновационных программ Pasha Holding Орхан Бабаев выступил с инициативой организации совместно IMTI workshop по совершенствованию внедрений инновационных технологий в образовательных учреждениях.

Для гостей был также организован Brainstorming по заданной теме.

В заключении Али Кутван выразил признательность руководству Центра технологий Лютфи Заде, в частности, Имрану Багирову и Туркан Гулузаде, за предоставленную возможность презентации института и выразил намерение о создании совместного авторизованного Brainstorming центра по решению изобретательских и инновационных вопросов (Problem Solving) в различных направлениях.