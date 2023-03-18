В заповеднике Гала прошло красочное представление, посвященное празднику Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала сегодня было представлено красочное представление, посвященное празднику Новруз, организованное Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Исполнительной властью Хазарского района, сообщает Trend Life.

Выступившие председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, глава исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов отметили, что в Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников - Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года. Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

Участники мероприятия ознакомились с павильонами, отражающими древние традиции, ценности, кухню, быт нашего народа, фольклорными композициями самодеятельных коллективов, танцевальных и песенных коллективов из дошкольных и средних общеобразовательных учреждений Хазарского района, показательными выступлениями спортивных школ.

Гости также ознакомились с образцами древнего искусства гончарного и кузнечного дела, ковроткачества, резьбы по камню.