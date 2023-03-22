Сказочная атмосфера Азербайджана в Санкт-Петербурге - праздник весны Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Красногвардейском центре культуры в Санкт-Петербурге представители Азербайджанского центра гуманитарного сотрудничества и ассоциации азербайджанской молодежи "Симург" организовали праздничный концерт в честь Новруз байрамы, сообщает Trend Life.

Мероприятие началось с озвучивания гимнов Азербайджана и России. С приветственными словами к гостям вечера обратились директор Центра Эльдар Ализаде, председатель Ниджат Байрамлы, председатель ассоциации молодежи Фуад Мамедов.

Поздравить с праздником Новруз приехали почётные гости: консул Азербайджанской Республики по гуманитарным вопросам Рагим Рагимзаде, главный специалист по межнациональным отношениям Алексей Ачкасов, советник Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Константин Шарыгин, представитель молодёжного парламента Санкт-Петербурга Андрей Терещенко, кандидат политических наук Асадов Бабек.

Красочная концертная программа состояла из национальных песен и танцев в исполнении солистов Теймура Кязимова, Медины Аббасовой, Фариды Гасымовой, Ислама Самедова, Елизаветы Быковой, Гёзель Авгановой и фольклорного коллектива "Харыбюльбюль".

В конце мероприятия всех ждали национальные блюда. Также для гостей была представлена программа с главными героями Новруза - Кёсой, Кечалом и Бахар гызы.