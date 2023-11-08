В школе "Хабад Ор-Авнер" прошло мероприятие, посвященное Дню Победы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской еврейской школе "Хабад Ор-Авнер" Хатаинского района прошло мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - 8 ноября, сообщили Trend Life организаторы.

На открытии директор еврейской школы "Хабад Ор-Авнер" Закай Шаев подчеркнул, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанская армия положила конец оккупации своих земель и восстановила территориальную целостность страны. В этом году эта дата ознаменована еще и тем, что флаг Азербайджана реет над всем Карабахом.

Было отмечено, что большая роль в военно-патриотическом воспитании принадлежит школе, и учителя являются одними из тех, кто прививает подрастающему поколению любовь к Родине, желание отстаивать ее интересы, сражаться за свою землю, быть ее достойными гражданами.

Раввин Шнеур Сегал отметил, что в Азербайджане исторически сложились традиции мультикультурализма и толерантности, где все народы, независимо от национальности и вероисповедания живут как одна семья. Поэтому, как подчеркнул Сегал, сегодня все в долгу перед шехидами и ветеранами за то, что азербайджанский флаг развевается на освобожденных территориях, молодое поколение никогда не должно забывать об этом.

На мероприятии выступили ветераны Карабахской войны, которые отметили, что война показала всему миру, насколько великим является азербайджанский народ – непокоренный, с железной волей, победоносный.

Было отмечено, что победа Азербайджана принесла мир на эти земли, и что политика руководства Азербайджана нацелена на то, чтобы все народы в регионе жили в атмосфере мира, стабильности и благополучия.

Мероприятие продолжилось патриотической концертной программой с участием учащихся школы "Хабад Ор-Авнер". Гости ознакомились с рисунками и другими экспонатами, посвященные славной Победе Азербайджана в 44-дневной войне, созданными учащимися школы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!