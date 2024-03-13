В Баку состоялась церемония награждения V Müasir Audiovizual Baxış (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В CineMastercard состоялась церемония награждения V Müasir Audiovizual Baxış (Современный аудиовизуальный взгляд), учрежденной кино-радиоканалом Cinema Radio (производство AzerNewMedia, транслируется на Real FM (107 FM)) при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Выступившие заведующий сектором медиа отдела медиа и коммуникаций министерства культуры Азербайджана Тюркан Джафарова, председатель Учредительного собрания Союза кинематографистов Азербайджана Али Иса Джаббаров, представитель Агентства кино Азербайджана Сахиль Мамедов, председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде и другие лица рассказали о деятельности, целях и задачах кино-радиоканала Cinema Radio за последние пять лет, его роли в продвижении азербайджанского аудиовизуального искусства.

Затем руководитель кино-радиоканала Cinema Radio Кямран Гасымов, ведущий и редактор RJ Ruby объявили победителя премии V Müasir Audiovizual Baxış, которая была вручена Гулу Аскерову, режиссеру-постановщику полнометражного художественного фильма "Я здесь, Всевышний!" и короткометражного художественного фильма "Забор", снятых на тему 44-дневной Отечественной войны. На презентации прозвучал саундтреки из азербайджанских фильмов в исполнении рок-исполнителя Вусала Рзасоя.

Отметим, что Cinema Radio было создано в июле 2019 года при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана (транслируется по субботам и воскресеньям). В выпусках канала транслируются информация об иностранном кинорынке, а также эксклюзивные новости Американской академии телевизионных искусств и наук, саундтреки из отечественных и зарубежных фильмов, аудиотрейлеры, аудиосюжеты, местные аудиовизуальные новости, специальные аудиорепортажи, а также интервью с интересными гостями. Cinema Radio с 2021 года является полноправным членом Совета прессы Азербайджана. С 2022 года сотрудничает с Американской академией телевизионных искусств и наук.

Среди лауреатов премии прошлых лет - ведущий и режиссер Кямран Агабалаев, журналист, режиссер Вяфа Агабалаева, актер и сценарист Азер Айдемир, режиссер и сценарист Эмиль Гулиев.

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