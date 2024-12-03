В Азербайджане прошел творческий конкурс детей из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось заключительное мероприятие художественного конкурса "Sənsən Mənim Vətənim" с участием детей из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, организованного ОО "Xan qızı Natavan" и ОО поддержки семей шехидов "Zəfər", сообщает Trend Life.

В конкурсе приняли участие дети из столицы и регионов страны, которые показали свои творческие навыки в различных сферах культуры и искусства.

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Выступившие представители различных организаций и общественности, матери и жены шехидов отметили героизм воинов, отдавших свои жизни во имя Родины. Была отмечена важность особой заботы и внимания к детям из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, выявления и развития их талантов в творческой сфере, доведения до широкой общественности их достижений в различных направлениях. Гостям была представлена литературно-музыкальная программа.

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