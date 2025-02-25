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Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

Социум Материалы 25 февраля 2025 22:39 (UTC +04:00)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку прошел вечер памяти в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Детский театр-студия "Гюнай" Бакинского детского и молодёжного театра представил спектакль "Не забыли" по произведению поэтессы и публициста Зеренгиз Демирчи Гайялы "Ответь", а также сценки "Бабушки и внучата" и "Письмо лейтенанту" Фуада Асадова. Автор сценария и режиссер – директор театра Лариса Тарусова.

Выступившие отметили, что прошло 33 года со дня Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией в ходе многолетней политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанского народа, и ставшего одной из самых кровавых страниц в истории человечества. Эта трагедия оставила глубокий след в памяти нашего народа.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения. В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно. Мировое сообщество и международные организации не должны оставаться равнодушными к данному преступлению геноцида, с консолидацией общих усилий Ходжалинский геноцид должен получить справедливую правовую оценку, а лица, учинившие эту страшную трагедию, должны понести заслуженное наказание.

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Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Юные таланты представили спектакль "Не забыли", посвященный Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
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