Серхио Рамос не получил ни одной красной карточки за год

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в третий раз в карьере обошелся без красных карточек за календарный год.

В 2018 году Рамос получил 24 желтых карточек (16 - в чемпионате Испании, 4 - в Лиге чемпионов, 2 - в матчах клубного чемпионата мира, 1 - в матчах чемпионата мира, 1 - в Суперкубке УЕФА), но ни разу не был удален с поля.

Напомним, что Рамос является рекордсменом Ла Лиги по количеству заработанных красных карточек - 19. Всего он был удален 24 раза с тех пор, как перешел в «Реал» в 2005 году.

Ранее Рамосу удавалось отыграть год без красных карточек в 2011 и 2015.

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