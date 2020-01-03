"Тоттенхэм" начал переговоры по трансферу футболиста "Атлетико" Лемара

3 января 2020 01:45 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" намерен приобрести французского полузащитника испанского "Атлетико" Тома Лемара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, клубы уже начали вести переговоры, "Тоттенхэм" намерен оформить сделку в январе. Одной из причин этого является тот факт, что датский полузащитник лондонского клуба Кристиан Эриксен может покинуть клуб. "Атлетико" также заинтересован в продаже Лемара, так как приоритетной трансферной целью клуба в зимнее трансферное окно является подписание контракта с уругвайским нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсоном Кавани.

Лемару 24 года, он перешел в "Атлетико" из "Монако", выступающего в чемпионате Франции, летом 2018 года. В текущем сезоне игрок провел 21 матч за испанский клуб. Вместе с "Атлетико" Лемар стал обладателем Суперкубка УЕФА (2018), в составе "Монако" игрок выиграл чемпионат Франции (2017).

Француз провел 22 матча в составе национальной сборной, в которых забил четыре мяча. Лемар провел один матч на чемпионате мира в России 2018 года и стал победителем турнира.

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