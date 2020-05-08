"Барселона" начнет проведение индивидуальных тренировок с пятницы

Спорт 8 мая 2020 05:37 (UTC+04:00)
"Барселона" начнет проведение индивидуальных тренировок с пятницы

Испанский футбольный клуб "Барселона" возобновит тренировочные занятия в индивидуальном формате на базе с пятницы. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона", набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).

Тренировка начнется в 09:30 по местному времени, футболисты прибудут на базу в форме. Игроков разделят на две группы, каждая из которых будет проводить занятие на отдельном поле. Данная мера необходима для соблюдения дистанции между футболистами. После тренировки игроки сразу отправятся домой, не посещая раздевалки и другие объекты центра подготовки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,6 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов. В Испании зафиксировано более 220 тыс. случаев заражения, более 25 тыс. человек умерли.

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