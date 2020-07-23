СМИ: бой Майка Тайсона и Роя Джонса - младшего запланирован на 12 сентября

Поединок между двумя бывшими чемпионами мира по боксу американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим должен состояться 12 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал ESPN.

Бой будет выставочным, спортсмены проведут восемь раундов, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния). Перед боем будет показан документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке спортсменов к поединку.

"Это не тот случай, когда они выйдут на ринг и будут стараться снести друг другу голову. Они будут просто передвигаться по рингу, дав возможность фанатам наблюдать за легендами", - сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер в интервью порталу Yahoo Sports.

Фостер подтвердил, что провел переговоры с Тайсоном и Джонсом-младшим, добавив, что Тайсон дал согласие на проведение боя в назначенную дату.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. Ему 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.