Президент "Барселоны" Бартомеу заявил, что не собирается конфликтовать с Месси

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу заявил, что не собирается вступать в конфликты с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Комментарий Бартомеу приводит испанская газета Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее капитан "Барселоны" Лионель Месси был намерен покинуть команду из-за разногласий с руководством клуба, но в итоге принял решение остаться на один сезон.

"Я не буду вступать в какие-либо конфликты с Месси. Он наш капитан и лидер. Я не мог допустить, чтобы он покинул клуб, он лучший в истории, и команда нуждается в нем. Наличие Месси - это гарантия успеха", - сказал Бартомеу.

"Мы должны поздравить себя с тем, что Месси остается с нами, лучший игрок в мире должен быть дома", - добавил функционер.

В прошлом сезоне "Барселона" заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив мадридскому "Реалу", выбыла на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8, и вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику" из Бильбао в четвертьфинале.