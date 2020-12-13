Дортмундская "Боруссия" отправила в отставку тренера Фавра

Руководство германского футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) отправило в отставку с поста главного тренера Люсьена Фавра. Об этом сообщает газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое решение было принято после поражения "Боруссии" от "Штутгарта" со счетом 1:5 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии, который прошел в субботу. Этот проигрыш стал третьим подряд в домашних играх и четвертым в нынешнем сезоне в чемпионате страны.

Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков после 11 матчей и отставая от лидирующей "Баварии" на пять очков. Ранее "Боруссия" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в своей группе.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник 63-летнего швейцарца Эдин Терзич. По данным издания, кандидатами на должность наставника команды являются Юлиус Нагельсман ("Лейпциг") и Марко Розе ("Боруссия", Мёнхенгладбах).

Фавр проработал на посту главного тренера "Боруссии" 2,5 года, выиграв Суперкубок Германии в 2019 году. Контракт со швейцарским специалистом был рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее Фавр работал в швейцарских "Эшаллане", "Ивердоне", "Серветте", "Цюрихе", германских "Герте" и "Боруссии" (Мёнхенгладбах) и французской "Ницце". Приводил "Серветт" к победе в розыгрыше Кубка Швейцарии (2001), "Цюрих" - дважды в чемпионате Швейцарии (2006, 2007) и один раз в кубке страны (2005).