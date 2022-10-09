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Нападающий «МЮ» Роналду забил 700-й мяч в клубной карьере

Спорт Материалы 9 октября 2022 23:26 (UTC +04:00)
Нападающий «МЮ» Роналду забил 700-й мяч в клубной карьере

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота ливерпульского «Эвертона» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Для 37-летнего форварда это взятие ворот стало 700-м в клубной карьере. Об этом сообщает Sky Sports.

Всего за манкунианцев Роналду забил 144 мяча, за лиссабонский «Спортинг» — пять голов, за туринский «Ювентус» — 101 гол, за мадридский «Реал» — 450 мячей.

Свой семисотый мяч Криштиану забил спустя 20 лет и два дня после того, как забил первый.

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