«Барселона» разгромила «Вильярреал» благодаря очередным голам Левандовского

«Барселона» на своем поле обыграла «Вильярреал» в матче десятого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Забитыми мячами отличились Роберт Левандовски (дважды) и Ансу Фати. Польский нападающий благодаря этому дублю довел свой личный счет до 11 мячей в Ла Лиге. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Каталонский клуб набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет три балла. «Вильярреал» с 15 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре сине-гранатовые на своем поле сыграют с «Атлетиком», а «Вильярреал» также дома померится силами с «Альмерией». Обе встречи пройдут 23 октября.