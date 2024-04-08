"Аякс" потерпел самое унизительное поражение в истории

БАКУ /Trend/ - «Аякс» потерпел самое тяжелое поражение в истории чемпионатов Голландии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что амстердамский клуб проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:6.

В 29-м туре Эредивизи «Аякс» потерпел самое крупное поражение в истории в чемпионатах. Амстердамцы, пропустившие по 3 мяча в каждом тайме, смогли нанести лишь 1 удар по воротам. Соперник же бил в 30 раз больше!

Отметим, что «Аякс» столкнулся с самой серьезной неудачей за последние 97 лет. В 1927 году команда проиграла «Твенте» со счётом 0:7 в Кубке Голландии.