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"Аякс" потерпел самое унизительное поражение в истории

Спорт Материалы 8 апреля 2024 04:49 (UTC +04:00)
"Аякс" потерпел самое унизительное поражение в истории

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - «Аякс» потерпел самое тяжелое поражение в истории чемпионатов Голландии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что амстердамский клуб проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:6.

В 29-м туре Эредивизи «Аякс» потерпел самое крупное поражение в истории в чемпионатах. Амстердамцы, пропустившие по 3 мяча в каждом тайме, смогли нанести лишь 1 удар по воротам. Соперник же бил в 30 раз больше!

Отметим, что «Аякс» столкнулся с самой серьезной неудачей за последние 97 лет. В 1927 году команда проиграла «Твенте» со счётом 0:7 в Кубке Голландии.

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