Визит немецкого канцлера в Ереван может закончиться фатально для Пашиняна

24 августа 2018 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Августовское турне немецкого канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан, Грузию и Армению остается одной из главных тем, активно обсуждаемых в мировых СМИ.

И если визит немецкого канцлера в Грузию и Азербайджан главным образом сопряжен с обсуждением важных экономических вопросов, предполагающих двусторонние форматы сотрудничества, то визит Меркель в соседнюю Армению вызывает много «неудобных» для Еревана вопросов.

В настоящее время, с приходом к власти нового правительства, Армения пребывает в состоянии полной неопределенности, там пытаются одновременно угодить и России и Западу, в качестве «надежного партнера».

Визит Меркель на Южный Кавказ предполагает в обозримом будущем окно новых возможностей для сотрудничества партнеров в Баку и Тбилиси. И это вполне естественно, если учесть существующие торгово-экономические и энергетические связи с Баку, а также заинтересованность Грузии в европейской интеграции.

Для официального Еревана, который все еще мечется между Россией и Евросоюзом, в надежде заработать дополнительные финансовые и политические преференции, визит немецкого канцлера - это подходящий повод, чтобы в очередной раз бросить Армению к ногам запада.

Как заявил Trend известный российский эксперт и публицист Дмитрий Верхотуров, Пашинян нервничает, так как оказался в сложном положении из-за невыполненных обещаний о евроинтеграции, данных толпе, которая его привела к власти.

«Если он не приведет Армению в Евросоюз в сколько-нибудь приемлемом статусе, то он никто в армянской политике. Политик, который выдвинул лозунг евроинтеграции, но не смог ее осуществить, причем не оставляющим сомнений образом, просто перестает быть политиком. В этом смысле визит канцлера ФРГ может быть переломным моментом, и если встреча окажется неудачной и не будет даже намека на продвижение темы евроинтеграции Армении, то для Пашиняна это может быть весьма фатально», - заявил российский аналитик.

По мнению Верхотурова, карьера армянского премьера может внезапно покатиться под гору.

«Для него любой вариант реакции Меркель, не предусматривающий горячего одобрения евроинтеграции Армении и обещаний поддержки этого процесса, плохой. Естественная прохладная реакция Меркель уже опасна для Пашиняна. В такой ситуации, когда все дело висит на волоске - почему бы не занервничать? Думаю, что теперь Кочарян и другие смотрят на него со злорадным презрением, понимая, что ситуация по сути повернулась в их пользу и им нужно только немного выждать и отправиться собирать плоды политической победы», - сказал российский эксперт, выразив сомнение, в том что Пашинян решится на поступок, в корне меняющий всю ситуацию - отказ от Карабаха.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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