Отставки Саргсяна недостаточно для реальных изменений в Армении - Аманда Пол

БАКУ /Trend/ - Отставки Сержа Саргсяна недостаточно для реальных изменений в Армении, считает Аманда Пол, старший политический аналитик по Южному Кавказу в Европейском политическом центре (EPC), расположенном в Брюсселе.

23 апреля новый премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку после нескольких дней протестов тысяч демонстрантов в столице страны против его избрания по истечении очередного президентского срока.

В своем интервью для Eurasia Diary Аманда Пол говорит о причинах столь масштабной акции в Армении и о том, что заставило Саргсяна подать в отставку.

"Этими протестами армяне сказали "хватит, довольно". Граждане Армении сыты по горло шантажистами Саргсяна и его союзниками. Они отказались молчать и принять изменения в политической системе, которые должны были позволить Саргсяну остаться у власти, сменив пост президента на премьера», - сказала она.

Пол подчеркнула тот факт, что эти события стали решающими. При этом граждане Армении не в первый раз за последние несколько лет протестуют, демонстрируя свое недовольство руководством. В качестве примера можно назвать акции протеста против решения властей о повышении тарифов на электроэнергию в 2015 году. Однако число людей, которые вышли на улицы в этот раз, было беспрецедентным и достигло почти 200 000, сказала она.

«Люди устали от коррупции, экономических трудностей, самодержавной практики, недемократического управления, социального неравенства и т. д. и хотят лучшей жизни. Общество стало более активным, особенно молодое поколение, которое хочет реальных перемен, а не только косметических реформ. Гражданское общество стало намного сильнее. Армяне продемонстрировали, что готовы противостоять властям, потребовать перемен и, несмотря ни на что, не покидать улицы до тех пор, пока Саргсян не уйдет. Однако его отставки недостаточно для реальных изменений в Армении. Существует спрос на новые парламентские выборы, которые должны стать следующим шагом», - добавила Пол.

Говоря о реакции международного сообщества на протесты в Армении, эксперт сказала, что оно призвало власти к проведению диалога и проявлению сдержанности.В результате всего этого Саргсян подал в отставку, вместо того, чтобы использовать силу, как это было в прошлом. Применение силового варианта привело бы к ухудшению отношений с Западом, в частности с Европейским союзом, с которым Армения недавно подписала новое соглашение. Это соглашение важно для Еревана, сказала она.

По мнению эксперта, очевидно, что ключевым моментом стало решение некоторых военных миротворческой бригады, базирующейся в Ереване, стать плечом к плечу с протестующими. Это подорвало уверенность властей в их способности контролировать ситуацию, сказала она.

Пол предположила, что вряд ли эти обстоятельства в Армении приведут к каким-либо изменениям в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Она сказала, что необходимо время, чтобы увидеть, как это повлияет на данный вопрос.

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