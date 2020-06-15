В Армении полиция задержала более 250 сторонников Гагика Царукяна

Полиция Армении в воскресенье задержала более 250 активистов, собравшихся у здания Службы национальной безопасности (СНБ) страны, где проходил допрос лидера оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно решению правительства Армении, во время режима чрезвычайного положения запрещаются любые массовые акции по всей территории республики. 14 июня группа лиц, игнорируя данное решение, устроила массовую акцию у здания СНБ. Полиция осуществила 252 административных задержания участников акции", - отмечается в сообщении.

Царукян почти девять часов провел в здании СНБ, после чего заявил журналистам, что в его отношении осуществляется политическое преследование.

Ранее в воскресенье в СНБ Армении заявили, что раскрыли случаи нарушений, связанных с бизнесом Царукяна, на $60 млн. В ответ пресс-секретарь лидера партии "Процветающая Армения" Света Тоноян отметила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.

В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.

Партия "Процветающая Армения" имеет вторую по величине фракцию в парламенте страны. Царукян основал ее в 2006 году.