Глава МИД Нидерландов посещает Грузию впервые за 11 лет

БАКУ/Trend/ - Глава МИД Нидерландов Стеф Блок 21 января 2020 года посетил Грузию с официальным визитом впервые за 11 лет, передает Trend со ссылкой на пресс-службу грузинского внешнеполитического ведомства.
"В рамках визита министр Блок проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Визит является продолжением той динамики, которая наблюдается в последнее время в отношениях двух стран, которой способствовал визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Нидерланды", - сказано в сообщении.
Блок и Залкалиани обсудят вопросы как двустороннего сотрудничества, так и многосторонней интеграции, европейское и евроатлантическое стремление Грузии.
Грузия и Нидерланды установили дипломатические отношения в апреле 1992 года.
Страны активно сотрудничают в сферах транспорта, экономики, финансов и обороны. В 2012 году был основан грузино-нидерландский бизнес совет, направленный на улучшение торговых и экономических связей.
В последний раз глава МИД Нидерландов посещал Грузию с официальным визитом в 2009 году. Тогда внешнеполитическим ведомством Нидерландов руководил Максим Верхаген.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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