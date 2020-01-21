Глава МИД Нидерландов посещает Грузию впервые за 11 лет

21 января 2020 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Глава МИД Нидерландов Стеф Блок 21 января 2020 года посетил Грузию с официальным визитом впервые за 11 лет, передает Trend со ссылкой на пресс-службу грузинского внешнеполитического ведомства.

"В рамках визита министр Блок проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Визит является продолжением той динамики, которая наблюдается в последнее время в отношениях двух стран, которой способствовал визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Нидерланды", - сказано в сообщении.

Блок и Залкалиани обсудят вопросы как двустороннего сотрудничества, так и многосторонней интеграции, европейское и евроатлантическое стремление Грузии.

Грузия и Нидерланды установили дипломатические отношения в апреле 1992 года.

Страны активно сотрудничают в сферах транспорта, экономики, финансов и обороны. В 2012 году был основан грузино-нидерландский бизнес совет, направленный на улучшение торговых и экономических связей.

В последний раз глава МИД Нидерландов посещал Грузию с официальным визитом в 2009 году. Тогда внешнеполитическим ведомством Нидерландов руководил Максим Верхаген.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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