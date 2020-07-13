В Грузии обнародовали правила прибытия в страну иностранных бизнесменов

Для прибывающих в Грузию иностранных бизнесменов карантин, а также тестирование на коронавирус, которое нужно проходить каждые 72 часа, будут платными, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

При этом иностранным бизнесменам предоставят выбор: платный двухнедельный карантин в гостинице или же периодическое тестирование на коронавирус. Хотя в обоих случаях оплачивать услуги им придется самим.

На сайте правительства уже появилась аппликация, которую должен заполнить каждый приезжающий. Документ составлен на грузинском и английском языках и состоит из 24 граф.

Среди обязательных для заполнения полей вопрос: были ли вы инфицированы коронавирусом.

В первую очередь, заполняющий документ, должен указать является ли он физическим или юридическим лицом.

Далее идет базовая личная информация: имя, фамилия, номер паспорта, гражданство, номер телефона, электронная почта, дата рождения, а также необходимо загрузить файл с копией паспорта.

Въезжающий должен назвать предположительную дату въезда и выезда из Грузии, а также место, где им будет пересечена граница страны.

Также бизнесмен должен указать название организации, по приглашению которой въезжает в Грузию, и номер контактного лица.

Обязательно также указать цель поездки и то ведомство, которое выдает разрешение на поездку.

Уже в конце документа указано поле, где бизнесмен должен выбрать либо карантин, либо периодическую сдачу ПЦР-теста по прибытию в Грузию.

Здесь же приведена стоимость теста – 250 лари. Это чуть более 80 долларов США.

На сегодняшний день Грузия разрешила безусловный въезд гражданам пяти стран, но только прямым воздушным путем. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.

Перед приездом в Грузию они должны заполнить специальную форму, в которой должны указать историю путешествий за последние 14 дней, место нахождения в Грузии и контактные данные.

Грузия на этом этапе также разрешает въезд в страну гражданам и резидентам еще 13 стран - Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Словакии, Исландии и Кипра. Но для них обязательно прохождение двухнедельного карантина, причем за свой счет.

Что касается возвращающихся на родину граждан Грузии, то для них 14 дней в карантине по прибытии остается в силе, но в этом случае его оплачивает государство.

Список стран, для которых Грузия открывает границы, будет пересматриваться и обновляться раз в две недели.

На фоне эпидемии коронавируса Грузия закрыла границы для иностранных граждан, за исключением особых случаев, 18 марта. Ожидалось, что прием международных визитеров будет возобновлен с 1 июля, однако дату открытия границ отложили до 1 августа.

При этом из Тбилиси в аэропорты городов Европы в течение всего июля совершаются чартерные рейсы. Информацию о каждом из них нужно обязательно проверять на сайтах Минэкономики Грузии и Агентства гражданской авиации.