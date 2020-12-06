В Грузии в тяжелом состоянии находятся 1 066 инфицированных коронавирусом пациентов

В Грузии в тяжелом состоянии 1 066 инфицированных коронавирусом пациентов, из них 420 находятся на аппарате искусственного дыхания, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По информации операционного штаба при межведомственном координационном совете, на данном этапе на дому лечатся 16 568 человек.

На данном этапе у нас 27 434 активных случая. В больницах лечится 6 897 человек, в том числе в Тбилиси – 2 994, в Аджарии - 1 035, в Имерети – 1 334. Тяжелых пациентов – 1 066, в том числе в Тбилиси – 493, в Аджарии – 157, в Имерети – 245. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 420 лиц, в том числе в Тбилиси – 187, в Аджарии – 88, в Имеретии – 48. В ковид-гостиницах находятся 3 969 человек, в том числе в Тбилиси – 1 282, в Аджарии – 1 942, в Имеретии – 428. На дому лечатся 16 568 человек.