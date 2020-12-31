К марту реально можно будет говорить о начале вакцинации от коронавируса - Минздрав Грузии

Aвторизация Великобританией вакцины от коронавируса производства Astrazeneca очень важна, потому что этот препарат технологически больше всего подходит для Грузии.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Соответственно, как отметила Габуния, чем раньше в европейском регионе будет признана эта вакцина и начнется её широкое применение, тем больше у Грузии шансов получить вакцину Astrazeneca раньше, чем она будет доступна с «Ковакс — платформы».

Габуния еще раз пояснила, что Грузия рассчитывает получить вакцину от COVAX-Platform к апрелю, при этом ведутся переговоры с разными странами о передаче Грузии части закупленной ими вакцины.

«События развиваются очень быстро, и в позитивном ключе. Таким образом, вакцинация может начаться раньше, чем мы ожидаем сейчас её начало на весенние месяцы», — добавила Тамар Габуния.