В Грузии с первого марта будут отменены еще несколько ограничений

По решению властей Грузии с 1 марта будут отменены еще несколько ограничений, введенных в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Сообщается, что с понедельника в сране открываются музеи и библиотеки, объектам питания в Аджарии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме выходных дней), разрешается проведение конференций и тренингов, возобновляется работа детсадов, в вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность.

Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта. Кроме того, стала разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.

Пока что не известно, когда в Грузии отменят комендантский час — передвижение запрещено в ночное время, с 21:00 до 05:00.