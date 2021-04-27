В Грузии будут выдавать ковид-паспорта

В Грузии в ближайшее время будет внедрена практика выдачи ковид-паспортов, заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, предает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Она отметила, что в данный момент разрабатываются параметры документа, который должен стать свидетельством о том, что человек прошел полный курс вакцинациии от коронавируса.

«Мы действительно рассматриваем ковид-паспорта, идет работа над теми основными параметрами — это будет история вакцинации, история перенесенных заболеваний, результат ПЦР-теста. В ближайшее время уже реально будет внедрить такую практику», — сказала Габуния.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе уточнил, что

работа над проектом ковид-паспорта завершится в течение двух недель.

По его словам, документ будет соответствовать принципам, которые существуют в этом направлении в ЕС.

Как отметил Гамкрелидзе, в Грузии 2 887 человек уже получили две дозы вакцины и они могут потребовать выдать им ковид-паспорт.

«Сегодня мы можем выдать документы из электронной базы иммунизации», — пояснил Гамкрелидзе.