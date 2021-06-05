Грузия упрощает правила для автоимпортеров

В Грузии упрощают условия эксплуатации таможенных складов для автомобилей и порядок их регистрации. Об этом сообщает Служба доходов Минфина, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Новые правила будут задействованы с 15 июня 2021 года. Наряду с выдачей разрешений, меняются процедуры складирования, а также учета и вывоза транспортных средств со складов.

В частности:

— Сроки хранения ввезенных автомобилей на таможенных складах увеличиваются в четыре раза – с трех до 12 месяцев. Соответственно, теперь там можно будет размещать как импортные, так и иностранные автомобили (автомобили, которые будут представлены на таможенном складе в срок оформления или у которых этот срок истек).

— Лица, имеющие разрешение на эксплуатацию таможенных складов для хранения транспортных средств, должны будут осуществить видеонаблюдение только при въезде и выезде с таможенного склада (отменяется обязательный видеоконтроль в местах осмотра складов и проведения перегрузочных операций);

— Для облегчения продажи транспортных средств ограничение вывоза с таможенного склада на срок не более 48 часов и условие обязательного заполнения свидетельства о регистрации транспортного средства больше не будут применяться к транспортным средствам, для которых не истек срок доставки.

Ведомство отмечает, что указанные изменения были внесены с целью учета интересов компаний автоимпортеров и поддержки бизнеса.

В 2020 году экспорт легковых машин из Грузии упал на 44,9%, составив 404,1 миллиона долларов. Импорт снизился на 31,4%, до 759,4 миллиона долларов.

Тенденции снижения сохраняются. Статистика текущего года демонстрирует, что легковые автомобили вскоре могут перестать считаться крупнейшей товарной группой в структуре экспорта и импорта Грузии.