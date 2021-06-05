Грузия упрощает правила для автоимпортеров

Грузия 5 июня 2021 23:20 (UTC+04:00)
Грузия упрощает правила для автоимпортеров

В Грузии упрощают условия эксплуатации таможенных складов для автомобилей и порядок их регистрации. Об этом сообщает Служба доходов Минфина, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Новые правила будут задействованы с 15 июня 2021 года. Наряду с выдачей разрешений, меняются процедуры складирования, а также учета и вывоза транспортных средств со складов.
В частности:

— Сроки хранения ввезенных автомобилей на таможенных складах увеличиваются в четыре раза – с трех до 12 месяцев. Соответственно, теперь там можно будет размещать как импортные, так и иностранные автомобили (автомобили, которые будут представлены на таможенном складе в срок оформления или у которых этот срок истек).

— Лица, имеющие разрешение на эксплуатацию таможенных складов для хранения транспортных средств, должны будут осуществить видеонаблюдение только при въезде и выезде с таможенного склада (отменяется обязательный видеоконтроль в местах осмотра складов и проведения перегрузочных операций);

— Для облегчения продажи транспортных средств ограничение вывоза с таможенного склада на срок не более 48 часов и условие обязательного заполнения свидетельства о регистрации транспортного средства больше не будут применяться к транспортным средствам, для которых не истек срок доставки.

Ведомство отмечает, что указанные изменения были внесены с целью учета интересов компаний автоимпортеров и поддержки бизнеса.

В 2020 году экспорт легковых машин из Грузии упал на 44,9%, составив 404,1 миллиона долларов. Импорт снизился на 31,4%, до 759,4 миллиона долларов.

Тенденции снижения сохраняются. Статистика текущего года демонстрирует, что легковые автомобили вскоре могут перестать считаться крупнейшей товарной группой в структуре экспорта и импорта Грузии.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Учрежденный Бушем - старшим фонд получил грант на $5 млн от организации из Китая
Учрежденный Бушем - старшим фонд получил грант на $5 млн от организации из Китая
В ходе манифестаций в Колумбии с 28 апреля пострадали более 2,3 тыс. человек
В ходе манифестаций в Колумбии с 28 апреля пострадали более 2,3 тыс. человек
Турция значительно увеличила экспорт стали
Турция значительно увеличила экспорт стали
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Греция продлила до 14 июня порядок въезда туристов Туризм 5 июня 23:49
В Иране сняты ограничения на провоз наличности в иностранной валюте Иран 5 июня 23:23
Грузия упрощает правила для автоимпортеров Грузия 5 июня 23:20
В Йемене 17 человек погибли в результате падения запущенной хуситами ракеты Арабские страны 5 июня 23:03
Азербайджан становится важным хабом между Европой и Азией - депутат Политика 5 июня 22:42
Учрежденный Бушем - старшим фонд получил грант на $5 млн от организации из Китая Другие страны 5 июня 22:40
Гибель азербайджанских журналистов - террор против всех представителей СМИ в мире - Global Journalism Council Политика 5 июня 22:15
В ходе манифестаций в Колумбии с 28 апреля пострадали более 2,3 тыс. человек Другие страны 5 июня 22:05
Структура при минфине Азербайджана направит на закупку ПО 290 тыс. манатов Финансы 5 июня 21:42
Отказ Армении передать карту минных полей является нарушением всех существующих норм - Лев Спивак Политика 5 июня 21:27
Омбудсмен посетила семьи погибших из-за взрыва мины в Кельбаджаре Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова (ФОТО) Общество 5 июня 21:27
Хусейн Аль-Мусаллам избран президентом Международной федерации плавания Спорт 5 июня 21:15
Туркменистан принял участие в Петербургском международном экономическом форуме Туркменистан 5 июня 21:05
В вопросе передачи Ереваном карты минных полей необходимо задействовать потенциал ОДКБ – российский эксперт Политика 5 июня 20:56
Президент Ирака предупредил об опасности наступления водного кризиса в стране к 2035 году Арабские страны 5 июня 20:50
Амир Теймур, Гизирь, Халиф Мутасим... Почему Гамлет Ханызаде не дожил даже до 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) Культура 5 июня 20:42
В Грузии увеличилась выручка от продажи золота Бизнес 5 июня 20:28
Главы Госкомиссий по границе Кыргызстана и Таджикистана приняли протокол Кыргызстан 5 июня 20:20
SOCAR повысила уровень газификации в Азербайджане до 96% Экономика 5 июня 20:03
Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю Энергетика 5 июня 19:56
Турция значительно увеличила экспорт стали Турция 5 июня 19:56
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана на текущей неделе Финансы 5 июня 19:56
Азербайджан снизил выбросы парникового газа в атмосферу на 30% - SOCAR Экономика 5 июня 19:55
Главный редактор «Эхо Москвы» выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов (ВИДЕО) Россия 5 июня 19:55
Турция увеличила экспорт в страны D-8 Турция 5 июня 19:38
Парламент Казахстана одобрил законопроект для решения вопросов сферы земельных отношений Казахстан 5 июня 19:26
МАГАТЭ проводит обзор развития инфраструктуры ядерной энергетики в Узбекистане Узбекистан 5 июня 19:15
Отказ Армении предоставить карту минных полей должен быть осужден международным сообществом - британский профессор Политика 5 июня 18:54
Узбекнефтегаз расширяет торгово-экономическое сотрудничество с таджикскими компаниями Энергетика 5 июня 18:45
Порядка ста человек стали жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо Другие страны 5 июня 18:45
В Канаде считают, что решение G7 по налогу на прибыль обеспечит компаниям равные условия Экономика 5 июня 18:36
Доля от электронной торговли в ВВП Ирана увеличился почти в 2,5 раза Экономика 5 июня 18:07
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 5 июня 17:57
В Азербайджане выявлены 108 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 350 человек Общество 5 июня 17:54
На плотине "Гыз галасы" будут построены две ГЭС Экономика 5 июня 17:51
Названы победители квалификационного заезда Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Общество 5 июня 17:38
Телли из фильма "Аршин мал алан" – слава и трагедия одинокой Актрисы (ВИДЕО, ФОТО) Культура 5 июня 17:32
Посол Германии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов Политика 5 июня 17:18
Иностранцы, приезжающие на игры ЕВРО-2020 в Баку, должны будут предоставить документ об отрицательном тесте на COVID Общество 5 июня 17:14
Узпромстройбанк и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества Финансы 5 июня 17:10
Минфин Азербайджана выставляет на биржевой аукцион гособлигации на 10 млн манатов Финансы 5 июня 17:02
В Худаферинское водохранилище в ближайшее время будет подана вода Экономика 5 июня 16:50
В рамках квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла очередная авария (ФОТО) Общество 5 июня 16:45
Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" обратилась к мировому сообществу Политика 5 июня 16:43
Туркменистан принял участие в онлайн встрече по верховенству права в Центральной Азии Туркменистан 5 июня 16:40
Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии Бизнес 5 июня 16:33
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) Общество 5 июня 16:21
Армения, вопреки международному праву, отказывается предоставлять Азербайджану карты минных полей - французский сенатор Политика 5 июня 16:21
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" начался квалификационный заезд в классе F1 (ФОТО) Общество 5 июня 16:11
Казахстанское ТОО привлечет услуги по ремонту оборудования ИКТ 5 июня 16:03
Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатами, отправляющимися в порядке ротации в зарубежную командировку (ФОТО) Политика 5 июня 15:45
Хураман Гасымова награждена орденом "Истиглал" Политика 5 июня 15:15
В Иране за сутки от коронавируса скончались 128 человек Общество 5 июня 15:13
Нужно предотвратить жертвы среди гражданского населения из-за взрыва мин - представитель ЕС Политика 5 июня 15:09
Итальянские парламентарии требуют от Армении предоставить карту заминированных территорий Азербайджана Политика 5 июня 15:00
Армения не прекращает заниматься терроризмом и саботажем на государственном уровне - пакистанский эксперт Политика 5 июня 14:40
Сечин заявил, что политика ФРС США не стимулирует реальный сектор Россия 5 июня 14:38
Владимир Путин: Россия готова внести вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта Россия 5 июня 14:34
С 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом Азербайджан 5 июня 14:24
После завершения боевых действий в земле Карабаха не должно оставаться ни одной мины - SouthFive Strategies Политика 5 июня 14:22
На Гран-при Азербайджана определились победители третьей сессии свободных заездов Формулы-1 Азербайджан 5 июня 14:20
Ветераны Великой Отечественной войны Азербайджана обратились к Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Политика 5 июня 14:19
S&P повысило прогноз суверенного кредитного рейтинга Узбекистана с «негативного» на «стабильный» Узбекистан 5 июня 14:15
Представлена обновленная платформа азербайджанских фильмов для соотечественников, проживающих за рубежом Культура 5 июня 14:09
Азербайджанский певец удостоен награды российской премии "МУЗ-ТВ" Звёздный мир 5 июня 14:08
Канцлер Австрии привился от коронавируса препаратом AstraZeneca Европа 5 июня 14:06
Призываю своих коллег во всем мире срочно оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей - Арье Гут Политика 5 июня 14:02
Очередная авария на Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТО) Азербайджан 5 июня 14:01
Глава ГКНБ Кыргызстана: Вопрос на границе с Таджикистаном решён Кыргызстан 5 июня 13:56
Проект метанолового завода в России находится в активной фазе - SOCAR Энергетика 5 июня 13:37
Достойная служба и высокая забота государства - участник Отечественной войны о пройденном боевом пути (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 июня 13:33
Освобождение российского полицейского, убившего азербайджанца - вопиющее нарушение международного права - грузинский эксперт Политика 5 июня 13:22
На узбекской ТЭС осуществляется инвестиционный проект стоимостью около $200 млн Энергетика 5 июня 13:17
Во время войны мы также стали свидетелями отваги азербайджанских журналистов - Хикмет Гаджиев Политика 5 июня 13:04
В рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовал третий свободный заезд в классе Формулы-1 (ФОТО) Азербайджан 5 июня 13:04
Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - трагедия в истории европейской прессы - Питер Тейс Политика 5 июня 12:53
Азербайджанская общественность обратилась к Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Политика 5 июня 12:43
Названы победители спринтерских гонок в классе Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана Азербайджан 5 июня 12:39
В Сумгайыте провожают в последний путь оператора AzTV Сираджа Абышова (ФОТО) Политика 5 июня 12:38
Азербайджан намерен поставлять водород по «Южному газовому коридору» Энергетика 5 июня 12:29
Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку Общество 5 июня 12:26
В Баку провожают в последний путь шехида-журналиста (ФОТО) Общество 5 июня 12:17
Турция почти наполовину увеличила экспорт продукции оборонной промышленности Турция 5 июня 12:14
Обнародованы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 5 июня 12:13
Общественность чтит память журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 июня 12:12
Изменено место проведения музыкального фестиваля "ЖАРА" (ВИДЕО) Звёздный мир 5 июня 12:01
В рамках Гран-при Азербайджана стартовал спринт в классе Формулы-2 (ФОТО) Азербайджан 5 июня 11:59
Драгметаллы в Азербайджане на этой неделе подешевели (ОБЗОР) Финансы 5 июня 11:52
Посвящается героизму азербайджанских воинов и духовной культуре Карабаха (ФОТО/ВИДЕО) Культура 5 июня 11:50
Власти Армении должны поделиться картами минных полей, чтобы другие представители СМИ не стали их жертвами - Комитет защиты журналистов Политика 5 июня 11:49
"Лукойл" рассчитывает восстановить инвестиции на докризисном уровне в 2022 году Россия 5 июня 11:46
Генпрокуратура Азербайджана об уголовном деле экс-депутата Азербайджан 5 июня 11:39
Важно провести полноценный обмен информацией для разминирования территорий Азербайджана - спецпредставитель ЕС Политика 5 июня 11:38
Грузия увеличила экспорт фундука Бизнес 5 июня 11:33
Хикмет Гаджиев напомнил мировому сообществу о резолюции Совбеза ООН за №1738 на фоне трагедии в Кельбаджаре Политика 5 июня 11:25
Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года Энергетика 5 июня 11:19
Узбекистан повысит минимальный размер пенсий и пособий Узбекистан 5 июня 11:13
Грузия увеличила импорт автомобилей из Турции почти вдвое Турция 5 июня 11:12
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти для автомобилей ИКТ 5 июня 11:08
Нефтегазовая компания Казахстана привлечет услуги по капремонту Тендеры 5 июня 11:07
Все новости