Грузия в разы сократила импорт ГСМ из Казахстана

Грузия 23 декабря 2021 09:49 (UTC+04:00)
Грузия в разы сократила импорт ГСМ из Казахстана
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