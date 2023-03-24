Доход бюджета Грузии от азартных игр в 2022 году побил рекорд

Представители сектора азартных игр заплатили в бюджет рекордную сумму – 739 миллионов лари. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

"Мобилизованная сумма в государственный бюджет от игорного бизнеса в 2022 году выросла на 65% по сравнению с предыдущим годом и составила 739 миллионов лари", – сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, что только налоги для игорного бизнеса составили 581 миллион лари, остальная сумма – это лицензии и сборы.

В 2022 году в Грузии поднялись налоги и сборы для игорного бизнеса.

Так, на сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытия слот-клуба – 1 миллион лари, а сбор для слот-клубов и тотализаторов в год составляет 100 тысяч лари.

Кроме того, с 2022 года бизнес платит налоги за разницу между ставками и выданным выигрышем, помимо остальных полагающихся налогов.