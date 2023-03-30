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Грузия расширит парк электроавтобусов

Грузия Материалы 30 марта 2023 09:39 (UTC +04:00)
Грузия расширит парк электроавтобусов

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Вступило в силу соглашение о выделении Грузии средств на покупку автобусов нового поколения от Европейского банка реконструкции и развития, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В соответствии с соглашением между Грузией и ЕБРР изначально предполагалось, что страна сможет закупить только автобусы, работающие на дизеле.

Согласно измененному соглашению, которое вступило в силу 29 марта, Грузия, помимо закупки автобусов на дизеле, сможет приобрести дополнительные электроавтобусы. Изменения коснулись соглашения о выделении средств для закупки новых 175 автобусов для шести городов.

Общая сумма кредита составит 5,5 миллиона евро, из которых 3,2 миллиона будут потрачены на закупку автобусов, работающих на дизеле, а 2,3 миллиона – на покупку 10 электроавтобусов с зарядными устройствами.

На сегодняшний день электроавтобусы ездят только в курортном городе Батуми. Всего в Батумском автобусном парке восемь автобусов нового поколения.

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