Сотрудник МВД пострадал во время протестов в Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Сотрудник МВД Грузии получил ожоги после того, как протестующие применили пиротехнические устройства возле здания парламента в Тбилиси.

Как передает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Сотрудник МВД получил ожоги в результате применения протестующими пиротехники во время сегодняшнего митинга", - говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД призвал протестующих провести мирную акцию, в противном случае министерство будет вынуждено использовать все специальные средства для прекращения протеста.