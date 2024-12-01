Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Сотрудник МВД пострадал во время протестов в Тбилиси

Грузия Материалы 1 декабря 2024 04:49 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сотрудник МВД Грузии получил ожоги после того, как протестующие применили пиротехнические устройства возле здания парламента в Тбилиси.

Как передает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Сотрудник МВД получил ожоги в результате применения протестующими пиротехники во время сегодняшнего митинга", - говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД призвал протестующих провести мирную акцию, в противном случае министерство будет вынуждено использовать все специальные средства для прекращения протеста.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости