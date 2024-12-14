Выборы президента Грузии признаны состоявшимися – ЦИК

БАКУ/Trend/ - Выборы президента Грузии официально признаны состоявшимися, так как для проведения голосования собран кворум — более 151 члена избирательной коллегии, передает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что впервые президент избирается непрямым путем.

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента Михаила Кавелашвили.

Для избрания президента необходимо набрать как минимум 200 голосов членов коллегии.

Избранный коллегией выборщиков президент будет занимать свой пост в течение пяти лет.

Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов сразу после завершения голосования в парламенте уже сегодня.