В Индии начался третий этап всеобщих парламентских выборов

23 апреля 2019 09:32 (UTC+04:00)

Третий из семи этапов всеобщих парламентских выборов начался во вторник в Индии в 13 штатах и двух союзных территориях. Как сообщает Избирательная комиссия Индии, участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени в 116 избирательных округах, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Индийцы отдадут во вторник свои голоса в штатах Ассам, Бихар, Гоа, Гуджарат, Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия, Карнатака, Керала, Махараштра, Одиша, Трипура, Уттар-Прадеш, Чхаттисгарх, а также на союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и союзной территории Даман и Диу.

Всего в Индии зарегистрировано порядка 900 млн избирателей. Всеобщие парламентские выборы начались в стране 11 апреля, уже прошли первый и второй этапы. Избиратели пока демонстрировали довольно высокую явку - около 66%.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс". Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
В мире 00:41
В Бишкеке состоялись межмидовские кыргызско-индийские политические консультации
Центральная Азия 22 апреля 17:11
Кандидат в президенты Северной Македонии от партии власти уверен в победе
В мире 22 апреля 14:32
Власти Австралии и Индии подтвердили гибель своих граждан на Шри-Ланке
В мире 22 апреля 14:01
В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек
Другие страны 21 апреля 11:33
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Другие страны 20 апреля 23:41
Лента новостей
В этом году гонки в Баку будут называться "Гран При Азербайджана-2019 SOCAR Формула 1"
Общество 10:08
Tesla планирует в 2020 году запустить сервис беспилотного такси в США
В мире 10:01
Российские ЗРК С-400 могут быть установлены на юге и западе Турции
Турция 10:00
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Финансы 09:55
Во время пожара в Баку скончался хозяин дома
Происшествия 09:54
Южная Корея и США проводят совместные маневры ВВС в сокращенном масштабе
В мире 09:48
В результате схода селя и шквального ветра погибли два гражданина Таджикистана
Центральная Азия 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 апреля
Финансы 09:41
Кыргызстан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве
Центральная Азия 09:41