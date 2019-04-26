В Facebook ограничат работу приложений для проведения опросов

Администрация Facebook вводит ограничения на работу в соцсети приложений, предназначенных для получения информации о личности пользователя, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как он отмечает, данное уточнение было внесено в правила для разработчиков программного обеспечения, сотрудничающих с Facebook. Согласно новым нормам, приложения, о которых идет речь, "могут не получить разрешения" на функционирование в соцсети.

Представитель Facebook пояснил телеканалу, что указанные приложения не будут запрещены полностью. Однако их будут особенно тщательно проверять специалисты соцсети. По каким именно критериям, не уточняется.

В правила также внесены дополнительные пункты, касающиеся разрешений на применение приложениями различной информации пользователей. Согласно новым нормам, если приложение в течение 90 дней не использовало какие-либо данные, которые человек разрешил применять, соответствующее соглашение аннулируется.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

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