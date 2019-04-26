В Facebook ограничат работу приложений для проведения опросов

26 апреля 2019 09:43 (UTC+04:00)

Администрация Facebook вводит ограничения на работу в соцсети приложений, предназначенных для получения информации о личности пользователя, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как он отмечает, данное уточнение было внесено в правила для разработчиков программного обеспечения, сотрудничающих с Facebook. Согласно новым нормам, приложения, о которых идет речь, "могут не получить разрешения" на функционирование в соцсети.

Представитель Facebook пояснил телеканалу, что указанные приложения не будут запрещены полностью. Однако их будут особенно тщательно проверять специалисты соцсети. По каким именно критериям, не уточняется.

В правила также внесены дополнительные пункты, касающиеся разрешений на применение приложениями различной информации пользователей. Согласно новым нормам, если приложение в течение 90 дней не использовало какие-либо данные, которые человек разрешил применять, соответствующее соглашение аннулируется.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Школьницу из США пригласили на учебу сразу 115 колледжей
В мире 09:59
Трамп и Абэ обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 03:26
Трамп в ближайшее время примет в Белом доме Си Цзиньпина
США 01:28
Активисты заявили, что венесуэльские дипломаты покинули посольство в США
В мире 25 апреля 17:37
Ученые считают, что защищающие хлеб от плесени консерванты способствуют набору веса
В мире 25 апреля 16:34
Стоимость гособлигаций США в портфеле пенсионного фонда Казахстана превышает $2 млрд
Финансы 25 апреля 16:23
Лента новостей
Профсоюзам Турции запретили первомайский митинг на Таксиме
Турция 10:28
На севере Израиля обнаружен опасный штамм гриппа
В мире 10:22
В парке Центра Гейдара Алиева будут представлены концертная программа и музыкальный фейерверк (ВИДЕО)
Общество 10:17
В Афганистане освободили более 50 человек из тюрьмы талибов
В мире 10:06
Руководитель ANDOP Севиндж Заман: Мы открываем доступ азербайджанским врачам к научным достижениям в сфере управления ожирения (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:00
Школьницу из США пригласили на учебу сразу 115 колледжей
В мире 09:59
Активы "Азербайджанского каспийского морского пароходства" выросли
Бизнес 09:59
В Бишкеке обсудили оказание профессиональной помощи пострадавшим от гендерного насилия
Центральная Азия 09:56
МВД и СГБ Азербайджана провели совместную операцию, найден схрон оружия
Происшествия 09:54