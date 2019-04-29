10 человек умерли от неизвестного заболевания в Непале

29 апреля 2019 15:08 (UTC+04:00)

По меньшей мере 10 человек скончались от неизвестной болезни в районе Хумла, который расположен в 450 км к западу от столицы Непала Катманду. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Заболевание выявлено в большинстве случаев у стариков и детей", - приводит слова главы района агентство. Он отметил, что у более 200 человек появились симптомы неизвестной болезни, охватившей несколько деревень на прошлой неделе. По последним данным, от заболевания скончались 10 человек.

"Врачи оказывают медицинскую помощь заразившимся. Мы считаем, что в скором времени возьмем ситуацию под полный контроль", - добавил глава района. Медики берут анализы у местного населения и проводят лабораторные исследования, чтобы точно диагностировать заболевание и приступить к полноценному лечению.

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