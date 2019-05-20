Военные отпустили первую группу моряков с арестованного в Египте судна Sea Shark

20 мая 2019 16:36 (UTC+04:00)

Египетские военные освободили первые 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного в декабре прошлого года за незаконный заход в территориальные воды страны, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

На судне находился в общей сложности 31 человек из шести стран, в том числе 17 граждан Украины, двое россиян и один азербайджанец, а также граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. В воскресенье стало известно, что моряков будут отпускать группами по 10 человек. При этом власти Египта оставляют у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 млн за незаконный заход в территориальные воды.

"Освободили 10 человек, в данный момент они находятся на военной базе, ждут, когда консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти их с территории военной части", - сказал собеседник агентства, уточнив, что среди освобожденных пять граждан Украины, один россиянин и по двое граждан Индии и Филиппин.

По его словам, с остальным экипажем на борту находятся военные, они "изучают грузовую систему для предстоящей выгрузки". С питанием проблем нет, однако моряков держат в одном помещении без условий для сна, им также запрещают пользоваться телефонами.

"В целом военные ведут себя не так агрессивно, как раньше - мы просто не даем им повода. Однако они продолжают психологическое давление на экипаж с целью получения данных о судне и грузовых системах Экипаж отказывается", - добавил собеседник агентства.

Задержанный в декабре танкер находится в трех милях от берега в районе порта Айн-Сохна. Оператором является компания из ОАЭ, официальный судовладелец зарегистрирован в Панаме, и именно под флагом этой страны изначально шел танкер, который стоит сейчас под иранским флагом.

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