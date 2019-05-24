Facebook планирует в 2020 году запустить собственную криптовалюту

24 мая 2019 17:08 (UTC+04:00)

Компания Facebook намерена запустить собственную криптовалюту GlobalCoin в следующем году, в первом квартале 2020 года планируется создать систему цифровых платежей примерно в десятке стран, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Планируется, что уже летом руководство американской компании представит более детальный план запуска собственной цифровой валюты. К концу года Facebook собирается проверить работу системы GlobalCoin в тестовом режиме.

По данным Би-би-си, месяц назад глава Facebook Марк Цукерберг провел с руководителем Банка Англии Марком Карни встречу, на которой обсуждались возможности и риски, связанные с созданием криптовалюты. Руководство Facebook также обращалось за консультациями по вопросам правового регулирования к Министерству финансов США.

Многие пользователи давно ожидали вхождения Facebook на рынок финансовых услуг. В 2014 году компания наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий.

Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является биткойн, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Другие страны 01:22
Facebook изменил систему выплат сотрудникам, продающим политическую рекламу
В мире 23 мая 15:30
Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе
В мире 21 мая 17:16
В работе Facebook произошел сбой
В мире 18 мая 04:04
Facebook ужесточила политику прямых трансляций после теракта в Крайстчерче
В мире 15 мая 14:23
Цукерберг высказался против разделения Facebook
США 12 мая 05:49
Лента новостей
Бакинский бульвар в цветах – наслаждайтесь красотой! (ФОТО)
Интересное 17:33
В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре
Другие страны 17:29
Первый вице-спикер Азербайджана: Армения выступает против членства Турции в МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17:29
Потрясающая церемония открытия 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 17:16
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий
Турция 17:09
TANAP завершил 67% работ по вводу в второй очереди газопровода (Эксклюзив)
Энергетика 17:04
Азербайджанская компания «TITAN GROUP» значительно увеличила объемы продаж своей продукции
Бизнес 17:04
Президент Европейского гимнастического союза объявил об открытии Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку
Общество 17:02
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку преобразователей
Тендеры 16:57