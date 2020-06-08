Из-за пандемии до 200 тыс. моряков в мире не имеют возможности покинуть суда

Международная организация труда (МОТ, учреждение ООН) призвала власти государств срочно обеспечить возвращение на родину десятков тысяч моряков, которые оказались заблокированными на своих судах в разных уголках мира вследствие пандемии COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении организации, распространенном в понедельник в Женеве.

МОТ "призвала к срочным и скоординированным действиям по освобождению от 150 до 200 тыс. моряков, запертых на борту судов по всему миру из-за мер сдерживания COVID-19". Организация считает, что моряков следует признать "ключевыми работниками", которые обеспечивают в условиях пандемии поставки медицинских материалов, продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

Ссылаясь на принятую в 2006 году Конвенцию о труде в морском судоходстве, МОТ ожидает от правительств "принятия без задержки мер для облегчения замены экипажей и возвращения моряков на родину". "Неприемлемо заставлять изнуренных моряков продолжать работать по прошествии более четырех месяцев после истечения их контрактов. Это ставит под угрозу их здоровье и морскую безопасность", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер, призвавший правительства "работать вместе" в решении этой проблемы.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.