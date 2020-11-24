В ВОЗ пообещали вакцины в виде спрея для носа

Несколько фармацевтических компаний по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса в виде спрея для носа. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, запись трансляции брифинга доступна в Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отвечая на вопрос об оральной вакцине от COVID-19, представитель ВОЗ подчеркнула, что в настоящее время вакцины в такой форме не существует: все они пока представлены в виде инъекций. Однако в разработке находятся несколько препаратов в виде назальных спреев, уточнила Сваминатан.

Ранее в ВОЗ заявили, что в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. Так, коронавирус мог распространяться через множественные источники и даже в различные периоды времени.

По данным на 23 ноября, в мире насчитывается более 58,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,39 миллиона скончались, еще 37,6 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.