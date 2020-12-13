Представляющие 70% мировой экономики страны намерены сократить парниковые выбросы до нуля

Государства, которые суммарно представляют 70% мировой экономики, привержены целям достижения нулевых выбросов парниковых газов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в итоговом заявлении участников Саммита по амбициозным задачам в области изменения климата, который состоялся в видеоформате под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнерстве с Чили и Италией.

"Сегодняшний саммит показал вне всяких сомнений, что климатическая повестка становится все более актуальной. Заявления, прозвучавшие на встрече, демонстрируют, что страны, на которые приходится порядка 65% всех выбросов CO2 и которые составляют около 70% мировой экономики, привержены достижению нулевых выбросов, или углеродной нейтральности", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что такие государства, как Финляндия, Австрия и Швеция готовы достичь данной цели уже к 2030, 2040 и 2045 году соответственно.

Кроме того, как сказано в тексте документа, Дания взяла на себя обязательство прекратить разработку нефтяных и газовых месторождений, а Китай заявил на саммите о стремлении добиться увеличения доли потребления энергии от первичных неископаемых источников до 25% через 10 лет. В свою очередь правительство Великобритании сообщило о намерении в кратчайшие сроки отказаться от поддержки зарубежных проектов, связанных с добычей ископаемых видов топлива и их использованием в энергетике.

При этом, как указывается в коммюнике, страны, которые сильнее всего страдают от последствий климатических изменений, включая Фиджи, Малави, Науру и Непал, также двигаются по пути снижения выбросов парниковых газов. Помимо этого, на саммите было объявлено о запуске новой международной кампании "Забег к устойчивости", целью которой является защита 4 млрд человек, проживающих в уязвимых для изменения климата районах. В рамках этой инициативы швейцарская компания Zurich Insurance объявила о трехкратном увеличении финансирования своей программы помощи людям, пострадавшим от наводнений, и о расширении действия данной программы с 11 стран до 21.

В коммюнике также подчеркивается стремление привлечь в 2021 году $100 млрд на меры по адаптации к изменению климата. "Саммит послал сильный сигнал о том, что все больше стран и предприятий готовы предпринимать активные усилия по борьбе с изменением климата, от которых зависит наша будущая безопасность и процветание. Сегодняшний день стал значимым шагом вперед, но этого недостаточно. Давайте не забывать, что мы по-прежнему движемся к тому, что к концу века температура увеличится как минимум на три градуса, что станет катастрофой" - предостерег генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он добавил, что "восстановление от пандемии коронавируса представляет возможность перенаправить экономики на зеленый путь развития". "Главной задачей ООН на 2021 год станет создание поистине глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности" - сказал Гутерриш.