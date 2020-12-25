Илон Маск оценил идею объединения SpaceX и Tesla в мегакорпорацию

Предприниматель Илон Маск оценил идею объединить принадлежащее ему полностью или частично компании в мегакорпорацию. Об этом он написал в Twitter в комментарии под постом блогера и одного из инвесторов Tesla Дэйва Ли, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Ли предложил создать корпорацию «X», в которую войдут SpaceX, Tesla, Neuralink и Boring Company. По словам блогера, создание холдинговой компании должно упростить Маску управление его активами и ускорить процесс создания новых предприятий. Он также отметил, что целью новой фирмы станет обеспечение прогресса и выживания человечества.

Макс в ответ на данное предложение заметил, что это «хорошая идея».