ООН констатировала, что темпы изменений климата на планете не замедлились, несмотря на пандемию коронавируса, которая временно затормозила производство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Reuters.

«В этом году объем выбросов от ископаемого топлива вернулся на прежний уровень, а тяжелые погодные условия повлияли на здоровье и жизнь людей», –– сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Эпидемия не смогла помочь со спасением планеты от погодных изменений и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что такими темпами мир не сможет достичь цели, поставленной Парижским соглашением, о снижении средних температур на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ученые сообщили, что с большой долей вероятности (40 процентов), средняя температура в ближайшие пять лет станет как минимум на 1,5 градуса выше.

Тем не менее, как передает Bloomberg, более 70 стран до сих пор не представили обновленные целевые показатели, в том числе Китай, крупнейший в мире «углеродный» эмитент. По заявлению ученых из некоммерческой организации Climate Action Tracker (CTA), Гамбия –– единственная страна, которая провела достаточно эффективную климатическую политику в рамках Парижского соглашения.